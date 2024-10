O crime aconteceu na última segunda-feira (30) - Divulgação

Publicado 02/10/2024 16:30 | Atualizado 02/10/2024 16:30

Rio - Agentes da 25ª DP (Engenho de Dentro) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (30), um homem tentando vender joias roubadas dentro do Norte Shopping, no Cachambi.

De acordo com os policiais, as joias eram avaliadas em R$ 22 mil e seriam comercializadas por um valor abaixo do mercado — cerca de R$ 2,5 mil. O criminoso foi localizado no shopping e conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante por receptação qualificada.

Os objetos foram identificados por meio de um anúncio de venda online, e a situação foi denunciada à unidade, que iniciou as investigações. Segundo informações da Polícia Civil, ele já tinha passagens por outros crimes similares.

O caso foi encaminhado para a 25ª DP (Engenho de Dentro). O bandido vai responder por receptação.