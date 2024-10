Estação do INMET na Vila Militar, Zona Oeste, registrou 39,9ºC - Arquivo/Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 02/10/2024 15:09 | Atualizado 02/10/2024 15:25

Rio - Como previsto pela meteorologia, o Rio registrou o dia mais quente do ano nesta quarta-feira (2). A estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) da Vila Militar, na Zona Oeste, teve máxima de 39,9ºC, às 13h, segundo o Climatempo. O recorde anterior era de 39,5°C, em 17 de janeiro. A temperatura ainda pode aumentar nesta tarde, com possibilidade de os termômetros atingirem 41°C. Segundo boletins meteorológicos, estão previstas pancadas de chuva ainda para esta semana.



No fim da manhã desta quarta-feira, o Centro de Operações Rio (COR) informou que a cidade entrou no Nível de Calor 2 (NC2) - segundo de cinco níveis -, quando há previsão ou registro de índices de calor (temperatura e umidade) de 36ºC a 40ºC, por um ou dois dias consecutivos e por quatro horas ou mais. O tempo segue quente e seco, com céu claro, sem previsão de chuva e ventos moderados, com ocasionais rajadas fortes. O Nível de Calor não altera os estágios operacionais e o município permanece em Estágio 1.



Nesta quarta, a mínima prevista é de 20°C e a umidade relativa do ar para a tarde está entre 12% e 20%, nível abaixo do considerado ideal pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de 60%. O COR recomenda que os cariocas aumentem a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede, e evitem bebidas alcoólicas com elevado teor de açúcar, porque podem provocar desidratação. Também é recomendado consumir alimentos leves, como frutas e saladas. É importante oferecer água com frequência para idosos e crianças, bem como para os animais de estimação.



O Centro de Operações ainda alerta para que a população utilize roupas leves e frescas; evite a exposição direta ao sol, em especial, das 10h às 16h; não passeie com pets entre 10h e 16h e verifique a temperatura do solo; e não deixe de tomar medicamentos de rotina, já que o calor pode prejudicar mais quem tem hipertensão, diabetes ou insuficiência cardíaca. Os moradores devem se informar sobre os níveis de calor na cidade por meio das redes sociais e sites do COR e da Secretaria Municipal de Saúde.

Previsão do tempo

Há previsão de mudança climática gradual a partir desta quinta-feira (3), com possibilidade de chuva fraca em pontos isolados da cidade, com temperatura variando entre 16°C e 28°C. Essa queda da temperatura pode indicar redução no número de incêndios nas zonas da mata. Na última terça-feira (1), um incêndio no morro do Sumaré , na Tijuca, Zona Norte, levou 12 horas para ser controlado.

Já na sexta-feira (4), o céu amanhece encoberto, com chance de chuva fraca e isolada ao longo do dia e previsão entre 16°C e 24°C. O sábado (5) começa com temperatura amena típica da estação, com mínima de 16°C e máxima estimada de 27°C e possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados. E no domingo (6) tem a outra virada no clima, apesar do céu parcialmente nublado, o calor volta a atingir a cidade, com mínima de 15°C e máxima que pode chegar a 32°C, sem qualquer previsão de chuva.