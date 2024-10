Em depoimento à polícia, Vitor confessou o feminicídio - Reprodução

Publicado 02/10/2024 22:23 | Atualizado 02/10/2024 22:24

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), com apoio da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), prenderam nesta quarta-feira (2) Vitor Teodoro Cossich, acusado de matar uma mulher estrangulada no Cachambi, Zona Norte do Rio . O mandado de prisão temporária foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Em depoimento à polícia, Vitor confessou o feminicídio, alegando que o crime foi motivado por uma discussão relacionada a questões financeiras. A perícia confirmou que Bárbara Vergetti Martins de Souza, com quem ele mantinha um relação, foi morta por asfixia, resultado de esganadura.

Vítima foi encontrada com sinais de estrangulamento Reprodução / Redes Sociais

Bárbara havia desaparecido no último domingo (29), após sair de casa em Copacabana, Zona Sul do Rio, para encontrar Vitor. Preocupada com o sumiço, a família registrou o desaparecimento na 12ª DP (Copacabana) e o caso foi transferido para a DDPA.

De acordo com as investigações da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), Bárbara saiu de Copacabana, na Zona Sul, em direção à uma barbearia, a qual o rapaz é dono. Os agentes encontraram o corpo da vítima na kitnet do suspeito nesta terça-feira (1), na Rua Cirne Maia, no bairro de Todos os Santos, Zona Norte. A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada logo em seguida.

Testemunhas relataram à polícia que ouviram gritos e sons de briga vindos do local. "No domingo à noite ele disse para a esposa que fez uma besteira, na segunda-feira, o salão não abriu e terça ele também não apareceu. Nós fomos lá, encontramos o corpo e acionamos a DH", explicou a delegada Ellen Souto, titular da especializada.

Após cometer o crime, Vitor fugiu e se escondeu na casa de amigos, onde foi capturado pelos agentes. Ele será encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça, enquanto a polícia segue investigando as motivações do crime.