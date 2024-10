O suspeito foi encaminhado, junto com o montante apreendido, à Superintendência Regional da PF - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 02/10/2024 20:49

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde desta quarta-feira (2), um homem que carregava R$ R$ 1.920.000 em espécie em um estacionamento no Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo as autoridades, o dinheiro seria utilizado para a compra de votos.

A operação, conduzida pelo Grupo de Combate aos Crimes Eleitorais da PF (GET), teve apoio de policiais da Delegacia de Defesa Institucional (DELINST) e do Grupo de Pronta Intervenção (GPI). Documentos apreendidos junto com o detido indicam que os valores tinham como destino a prática de corrupção eleitoral, na compra de votos.



O preso foi encaminhado, junto com o montante apreendido e os documentos, à Superintendência Regional da PF no Centro do Rio. As investigações, agora, seguem com a instauração de inquérito para apurar os detalhes do esquema. Ele responderá por corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro.