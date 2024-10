Operadores da CET-Rio farão o monitoramento das condições do trânsito - Divulgação

Operadores da CET-Rio farão o monitoramento das condições do trânsito Divulgação

Publicado 02/10/2024 19:46

Rio - Os túneis Santa Bárbara, Rebouças, Acústico, Zuzu Angel e o Elevado do Joá serão interditados na madrugada desta quarta-feira (2) e na próxima quinta-feira (3) para manutenção. Haverá um esquema especial de trânsito para orientar os motoristas.

Entre 23h30 da quarta-feira e 4h30 desta quinta-feira, os túneis Zuzu Angel e Acústico Rafael Mascarenhas serão fechados, no sentido Gávea, para serviços de manutenção das galerias. A principal rota alternativa é a Avenida Niemeyer, que funcionará normalmente em duplo sentido de circulação.

Entre 23h desta quarta-feira e 4h30 desta quinta-feira, o Túnel Luiz Jacques de Moraes, o Elevado Presidente Itamar Franco e o Túnel Engenheiro Paulo César Marcellino Figueiredo serão fechados para manutenção de rotina. A alternativa para os motoristas será seguir pelo tablado superior do Elevado das Bandeiras, que funcionará no sentido Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

Entre 1h e 5h30 desta quinta-feira, o Túnel Santa Bárbara será interditado, no sentido Santo Cristo, para obras de revitalização. A galeria no sentido Laranjeiras, na Zona Sul, funcionará normalmente.

Entre 1h e 4h30 desta quinta-feira, o Túnel Rebouças, no sentido Lagoa, na Zona Sul, será fechado para serviços de manutenção. As galerias no sentido oposto funcionarão com uma faixa reversível. A faixa da esquerda no sentido Lagoa e as outras duas faixas de trânsito, no sentido Centro.

Em todas as vias em que haverá interdições, será instalada sinalização específica para orientar e alertar os condutores. Operadores da CET-Rio farão o monitoramento das condições do trânsito e, se necessário, atuarão. Além disso, os tempos dos semáforos serão ajustados para melhorar a fluidez na rota de desvio e nos principais corredores da região.

Essa programação pode ser suspensa a qualquer momento devido a condições climáticas ou por questões operacionais da cidade.