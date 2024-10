Grupo planejava levar o caminhão para favelas controladas pelo Comando Vermelho - Reprodução

Grupo planejava levar o caminhão para favelas controladas pelo Comando VermelhoReprodução

Publicado 02/10/2024 16:00 | Atualizado 02/10/2024 16:44

Rio - Seis homens foram presos em flagrante tentando roubar um caminhão carregado de aparelhos eletrônicos nesta quarta-feira (2), em Itaguaí, Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, o grupo foi detido enquanto planejava o crime na Rua Washington, no bairro Califórnia.

Investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) revelaram que o grupo planejava levar o caminhão para favelas controladas pelo Comando Vermelho, como o Chapadão e a Nova Holanda.

Entre os materiais apreendidos, estão duas pistolas e um bloqueador de sinal, além de três motocicletas roubadas, que foram recuperadas pelos agentes. A ação contou com o apoio do 24° BPM (Queimados).

Ainda conforme as investigações, os presos atuam como uma espécie de 'consórcio do crime', especializado em roubos de cargas de alto valor. Foram detidos: Vinicius Braga Santos, de 36 anos; Valmir da Conceição Junior, de 28 anos; Jorge Felipe dos Santos Noga Barbosa, de 26 anos; Marcelo Meira da Silva, de 24 anos; Eric Ricardo Mota Chagas, de 24 anos; e Alexandre Ruan Ferreira Vieira, de 34 anos.

O grupo vai responder por roubo de carga, associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo suprimida. Segundo a polícia, eles são das comunidades do Chapadão e Sem Terra.

A ação faz parte da 'Operação Torniquete', uma iniciativa que tem como objetivo combater quadrilhas especializadas em roubos de cargas e veículos. Nesta terça-feira (1º), a ação já havia resultado na prisão de dois homens em um galpão utilizado para desmanche de veículos no bairro do Santo Cristo, no Centro do Rio.