Saturnino Braga foi o primeiro prefeito eleito diretamente no Rio após a redemocratização - Senado Federal

Saturnino Braga foi o primeiro prefeito eleito diretamente no Rio após a redemocratizaçãoSenado Federal

Publicado 02/10/2024 21:19 | Atualizado 02/10/2024 21:22

Rio – O ex-prefeito do Rio de Janeiro Saturnino Braga, de 93 anos, está internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Pró-Cardíaco, localizado em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. E de acordo com boletim médico emitido às 18h desta quarta-feira (2), o quadro clínico é “de improvável reversão”.

Sem autorização da família para fornecer demais informações além do boletim médico – a data de chegada ao hospital, inclusive, não foi confirmada –, a comunicação da unidade divulgou a seguinte nota: “O paciente Roberto Saturnino Braga encontra-se internado no CTI do Hospital Pró-Cardíaco recebendo cuidados paliativos diante de um quadro clínico de improvável reversão”.

Saturnino Braga foi o primeiro prefeito eleito diretamente, após a redemocratização, com quase 40% dos votos válidos como candidato do PDT. Ele governou a cidade entre 1º de janeiro de 1986 e 1º de janeiro de 1989.

De família influente na política fluminense, iniciou a carreira em 1963, como deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, por uma coligação formada pelo PSB, MTR e PST – cargo que ocupou até 1967.

Foi senador pelo RJ em dois mandatos: 1975 a 1985 e 1999 a 2007. Entre as passagens por Brasília, foi vereador no Rio de Janeiro entre 1997 e 1999.