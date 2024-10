Vítima foi encontrada com sinais de estrangulamento - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 02/10/2024 10:02 | Atualizado 02/10/2024 11:49

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher, de 34 anos, encontrada com sinais de estrangulamento em uma casa no Cachambi, Zona Norte, nesta terça-feira (1). Bárbara Vergetti Martins de Souza estava desaparecida desde o último domingo (29). O local onde o corpo foi localizado era alugado por um homem com quem ela mantinha um relacionamento. Ele é apontado como o principal suspeito do crime.

De acordo com as investigações da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), Bárbara saiu de Copacabana, na Zona Sul, em direção à uma barbearia, a qual o rapaz é dono. A kitnet do suspeito em que o corpo foi encontrado fica próximo ao estabelecimento. Segundo a especializada, o homem é casado e possuía uma relação extraconjugal com a vítima. A polícia destacou que vizinhos relataram ter ouvido sons de intensa briga e gritos de 'socorro'. "No domingo a noite ele disse para a esposa que fez uma besteira, na segunda-feira, o salão não abriu e terça ele também não apareceu. Nós fomos lá, encontramos o corpo e acionamos a DH", explicou a delegada Ellen Souto, titular da especializada.



O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio. Ainda não há informações sobre o velório e enterro.

A vítima estudou Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense (UFF) e recentemente havia sido aprovada para o curso de mestrado, notícia que ela compartilhou em suas redes sociais. Bárbara era uma mulher trans e costumava se dedicar a pesquisas e apresentações sobre questões de gênero e diversidade.

Em nota, a Polícia Civil informou que agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) buscam imagens de câmeras de segurança e testemunhas que possam esclarecer o crime. Segundo a corporação, diligências estão em andamento para localizar o suspeito.