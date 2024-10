Crianças participam de oficina cultural na Biblioteca Parque da Rocinha - Divulgação / Biblioteca Parque da Rocinha

Crianças participam de oficina cultural na Biblioteca Parque da RocinhaDivulgação / Biblioteca Parque da Rocinha

Publicado 02/10/2024 15:14 | Atualizado 02/10/2024 15:16

Rio - A Biblioteca Parque da Rocinha vai abrir as portas, nesta quinta-feira (3), para o lançamento de um livro escrito por 35 crianças, entre 6 e 11 anos, que moram na comunidade da Zona Sul. Gratuito, o evento de apresentação da obra 'Os Pequenos Heróis da Favela – Rocinha' acontece a partir das 18h30.

Abordando temas sobre preservação da natureza, reciclagem e a conscientização dos moradores da comunidade, o livro conta a história de heróis mirins da favela, que se unem e lutam contra um vilão que decide espalhar lixo não só pelo Rio, mas pelo universo.

Em entrevista ao DIA, David Calvete, um dos idealizadores do evento, revelou que o tema foi proposto pelas próprias crianças, que se incomodam com a falta de saneamento na região. Para o articulador comunitário de 36 anos, a literatura é fundamental para alertar sobre essa e outras questões.

"A juventude que não lê acaba restringindo o pensamento. A imaginação colocada na escrita é fundamental para uma sociedade que quer almejar alguma coisa. A transformação acontece a partir da literatura", disse.

Desenvolvido pelo projeto "Dando asas à imaginação", do Instituto de Projetos Socioambientais (Iprosa) em parceria com a Filos Editora, o livro foi escrito através de oficinas culturais realizadas na biblioteca da comunidade. De acordo com David, a iniciativa é importante para abrir novas possibilidades para os jovens.

"Só em ver a alegria das crianças, a imaginação delas, e poder proporcionar mais um caminho para esses jovens poderem seguir, traz uma expectativa muito boa. Incentivamos a imaginação das crianças e geramos esse livro. O lançamento vai ser ainda mais emocionante. Poder observar o sorriso de cada criança vendo a materialização de suas ideias será gratificante", celebrou.

Um dos autores é o menino Derryk Zarco, de apenas 10 anos. Morador da comunidade, ele desenvolveu o grande vilão da história, um guaxinim coringa que espalha lixo pelo mundo. Ele e os outros 34 jovens autores estarão presentes para uma noite de autógrafo na Biblioteca Parque da Rocinha, que fica na Estrada da Gávea 454, em São Conrado.