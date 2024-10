O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu) - Arquivo/ Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 30/09/2024 20:34 | Atualizado 30/09/2024 22:04

Rio - Um barbeiro foi baleado no rosto durante uma discussão com um amigo na noite de domingo (29), em Bangu, Zona Oeste do Rio. Ele precisou ser levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e está internado em estado grave.

Segundo testemunhas, o caso aconteceu por volta das 23h, na Estrada da Cancela Preta. Patrick Lopes teria se desentendido com um amigo no local, que puxou uma arma e atirou contra o rosto da vítima. Os bombeiros chegaram a ser acionados mas, no local, populares já haviam levado o barbeiro para o hospital.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionadas para verificar a entrada de vítima, após disparos de arma de fogo, na unidade. A corporação informou que Patrick estava em um estabelecimento comercial quando foi atingido. O suspeito de ter efetuado os disparos fugiu do local, ele não teve a identidade revelada.

A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu). Procurada, a Polícia Civil não retornou sobre as investigações. Nas redes sociais, amigos da vítima lamentaram o ocorrido.

"Patrick sempre foi e sempre será uma pessoa que detesta se envolver em confusão! Só nós, que conhecemos, ele sabemos o quanto ele é e tem um coração bom demais, já já ele vai está aqui conosco, comemorando a vida dele! Pedimos oração a todos pela vida e a saúde dele", escreveu um perfil.



"Que covardia cara, muito triste mesmo! Patrick é um menino bom, querido por todos. Que ele saia dessa logo!", lamentou outra internauta.