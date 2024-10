Caso aconteceu na Rua Guarani e foi gravado por câmera de segurança - Reprodução / Redes Sociais

Caso aconteceu na Rua Guarani e foi gravado por câmera de segurançaReprodução / Redes Sociais

Publicado 30/09/2024 18:47

Rio - Dois suspeitos morreram depois de um policial militar de folga reagir a uma tentativa de assalto, na noite deste domingo (29), em Quintino, na Zona Norte.

O caso aconteceu na Rua Guarani, por volta das 23h45. Uma câmera de segurança gravou o PM passando de carro pela via quando um outro veículo aparece na mão inversa e para ao lado de seu automóvel.

O agente tenta andar com seu carro, mas os criminosos o fecham e um dos suspeitos desce. Ainda dentro do veículo, o PM saca sua arma e atira contra a dupla. Um dos assaltantes cai baleado no meio da rua.

Veja o vídeo:

Os suspeitos morreram no local. Uma pistola calibre 9 mm e o veículo usado pela dupla foram apreendidos. Segundo a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) assumira a ocorrência. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Caso semelhante

Na tarde deste domingo (29), um PM, que havia saído do serviço, reagiu um assalto e matou um criminoso na Linha Amarela , na altura do Complexo da Maré, na Zona Norte. Uma pistola foi apreendida na ação.

De acordo com relatos das redes sociais, os bandidos armados teriam abordado uma motocicleta, momento em que o agente, que estava no carro do lado, teria reagido e atirado na direção de um dos bandidos, que morreu ainda no local.

A DHC foi acionada e realiza diligências para apurar as circunstâncias da morte e esclarecer todos os fatos.