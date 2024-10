Início da primavera no Aterro do Flamengo - Pedro Teixeira / Agência O DIA

Início da primavera no Aterro do FlamengoPedro Teixeira / Agência O DIA

Publicado 30/09/2024 18:12 | Atualizado 30/09/2024 18:19

Rio - A capital fluminense registrou o setembro mais seco dos últimos 27 anos. O índice pluviométrico, que mede o volume de chuvas na cidade do Rio de Janeiro, foi de 6,9 mm neste mês, o menor desde 1997, quando os dados começaram a ser coletados. Setembro de 2024 também se destacou como o quarto mês mais seco na cidade desde o início da série histórica.

Até então, o mês de setembro com as menores precipitações no município havia sido 2017, com 11,6 mm. No ano passado, o índice para o período foi de 30,7 mm. Já em setembro de 2022, a situação foi diferente, com uma média de 144,7 mm registrados. O maior índice de chuvas para o mês foi verificado em 2005, com 157,7 mm.

Mayara Villela, meteorologista do Sistema Alerta Rio, explica que essa mudança depende de vários fatores. “Essa variação de precipitação no mês de setembro depende do número de passagens de sistemas, se é ano de El Niño ou La Niña, e se temos algum outro fenômeno intrasazonal influenciando. É normal termos essa variação dependendo do sistema predominante no mês analisado”, afirma.

O Sistema Alerta Rio divulgou os dez menores níveis pluviométricos registrados na série histórica, de 1997 a setembro de 2024. Entre os destaques, o mês de julho de 2016 apresentou a menor precipitação, com apenas 4,2 mm. Em seguida, fevereiro de 2003 registrou 5,7 mm, enquanto agosto de 2015 teve 6,6 mm. Outros meses com baixos índices incluem abril de 2024 (8,5 mm), agosto de 2001 (8,6 mm) e junho de 2000 (9,6 mm), finalizando com setembro de 2017 (11,6 mm), junho de 2023 (12,1 mm) e abril de 2016 (13,3 mm).