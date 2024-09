Revolver estava enferrujado e desmontado atrás de um quadro de luz - Divulgação

Publicado 30/09/2024 17:35

Rio - Um revólver calibre 38, enferrujado e desmontado, foi encontrado, nesta segunda-feira (30), durante uma reforma no Instituto Penal Vicente Piragibe, localizado dentro do Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o item estava escondido atrás de um quadro de luz, removido durante as obras em andamento na unidade. A arma foi encaminhada à 34ª DP (Bangu) para que seja periciada. A pasta abriu uma sindicância para apurar as responsabilidades acerca do ocorrido.

Em 2013, uma pistola Glock foi encontrada na unidade. Algumas peças do revólver podem ter relação com esta arma.

As obras no presídio começaram após a Seap descobrir, no dia 2 de setembro, um túnel escavado por presos do Comando Vermelho (CV) que seria usado para uma fuga em massa . A escavação aconteceu na horta do Instituto e tinha cerca de 10 metros.