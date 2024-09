Após descoberta de túnel, 1.063 presos são transferidos do Instituto Penal Vicente Piragibe - Reprodução / TV Globo

Publicado 06/09/2024 08:03 | Atualizado 06/09/2024 09:04

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) transfere, na manhã desta sexta-feira (6), 1.063 presos do Instituto Penal Vicente Piragibe para a Penitenciária Moniz Sodré, ambos localizados no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. A medida ocorre após a descoberta de um túnel que seria utilizado para fuga em massa de criminosos do Comando Vermelho.

Segundo a Seap, a unidade passará por obras e posteriormente abrigará custodiados em regime semiaberto, pertencentes a outra organização criminosa.



"Devido ao histórico de fugas envolvendo o Instituto Penal Vicente Piragibe, os internos foram transferidos para uma unidade que tem uma estrutura física que dificulta este tipo de ação criminosa. A unidade prisional permanecerá temporariamente interditada para adequações em sua infraestrutura para reforçar a segurança. O túnel será concretado e o diâmetro das tubulações da rede de esgoto será reduzido com o objetivo de impedir novas fugas", declarou o subsecretário geral da pasta, Leonardo Franceschin.

Túnel escavado por presos para a fuga em massa Divulgação



O forte esquema de segurança para transferência mobilizou cerca de 250 policiais penais do Grupamento de Intervenção Tática (GIT), do Serviços de Operações Especiais (SOE), do Grupamento de Portaria Unificada (GPU), das Coordenações da Subsecretaria de Gestão Operacional e de agentes da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário, além de três ônibus, duas vans modelo sprinter, dois furgões e 17 viaturas.



"Trata-se de mais uma ação bem sucedida da Polícia Penal, que diuturnamente trabalha para garantir a segurança das 51 unidades prisionais do Estado e coibir qualquer tipo de ação criminosa. Estamos cumprindo o nosso papel de preservar a ordem e a disciplina no sistema penitenciário fluminense. Hoje transferimos mais de mil privados de liberdade com total segurança", afirmou a secretária da Seap, Maria Rosa Lo Duca Nebel.

Túnel tinha 10 metros



O túnel que estava sendo escavado no Instituto Penal Vicente Piragibe, em Bangu, na Zona Oeste, já tinha cerca de 10 metros quando foi descoberto por policiais penais na última segunda-feira (2). A entrada do buraco era pela horta do presídio e os detentos tentavam acessar a rede de esgoto para fugir.

A Seap acredita que o túnel seria usado para a fuga de chefes do tráfico que ainda seriam transferidos para a unidade. Segundo a pasta, a construção deve ter começado há cerca de três meses. No entanto, não estava completa e ninguém conseguiu escapar. A escavação foi descoberta por agentes da Subsecretaria de Gestão Operacional.

Uma sindicância foi instaurada para apuração dos fatos e para tentar identificar os responsáveis. O presídio Vicente Piragibe já foi palco de uma fuga em 2013, quando 31 detentos escaparam por um outro túnel. De acordo com as investigações, a evasão inspirou essa nova tentativa. A Seap acredita que cinco presos que foram recapturados na ocasião seriam os responsáveis pela nova ação.