Manuel Agostinho foi assassinado a tiros em Del Castilho na manhã deste domingo (29) - Reprodução

Publicado 30/09/2024 15:14

Rio - A Polícia Civil investiga se a execução do empresário Manuel Agostinho Rodrigues de Miranda, de 66 anos, ocorrida em Del Castilho , na Zona Norte, na manhã deste domingo (29), tem alguma ligação com contravenção. A vítima foi assassinada dentro de seu carro na Rua Bispo Lacerda.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Uma das linhas apura se um desentendimento entre grupos ligados ao jogo do bicho motivou o homicídio. Manuel era um dos donos de uma empresa de aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos localizada em Olaria, na Zona Norte.

O carro onde o idoso estava, um Toyota Corolla de cor branca blindado, ficou cravado com pelo menos 37 tiros. Os disparos chegaram a arrancar a maçaneta da porta do motorista, onde foram concentrados.

De acordo com testemunhas, criminosos em um veículo emparelharam no automóvel do empresário e dois deles, armados de fuzis, atiraram em direção ao carro de Manuel. Ele morreu dentro do próprio veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e constatou o óbito.

A investigação segue em andamento na DHC para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime. Os agentes analisam câmeras de segurança para poder descobrir quem foram os responsáveis pelo assassinato.