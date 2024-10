O caso está sendo investigado pela 166ªDp (Angra dos Reis) - Divulgação

Publicado 30/09/2024 19:50 | Atualizado 30/09/2024 19:59

Angra dos Reis - Um homem suspeito de agredir e ameaçar sua ex-companheira foi preso no bairro Camorim Grande, em Angra dos Reis, na Costa Verde, por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) na última sexta-feira (27). Segundo a vítima, ele sempre apresentou um comportamento violento.



A ação ocorreu depois que a mulher compareceu à delegacia e informou que havia sido agredida com puxões de cabelo e, em seguida, empurrada para fora do carro. Em depoimento, ela destacou que decidiu denunciar porque estava cansada das agressões. Além disso, o agressor teria envolvimento em um homicídio ocorrido na semana passada, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Diante das informações, uma equipe da Deam realizou as investigações, prendeu o autor e o conduziu para a 166ª DP (Angra dos Reis), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça, na forma da Lei Maria da Penha.