Os presos portavam drogas quando foram abordados pelos policiais - Reprodução

Os presos portavam drogas quando foram abordados pelos policiaisReprodução

Publicado 30/09/2024 17:59 | Atualizado 30/09/2024 19:49

Rio – Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam, nesta segunda-feira (30), três homens na comunidade do Céu, em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O DIA apurou que eles foram identificados como Evanilson Alves Nogueira, de 28 anos; Daniel Miranda da Silva Ramos, de 25; e Matheus Henrique Santos Rodrigues, de 29 – que era considerado foragido da Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, a ação - que teve início a partir de informações repassadas pelo Disque Denúncia – resultou ainda na recuperação de uma motocicleta da fabricante Yamaha, sem placa e com registro de roubo, e na apreensão de dois rádios comunicadores e drogas – 162 pinos de cocaína; 140 trouxinhas de maconha; e 50 pedras de crack. Os agentes encaminharam os presos à 78ª DP (Fonseca), onde registraram a ocorrência.

O trio foi autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e receptação e encaminhado a uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.