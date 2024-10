Após retirarem as vítimas do carro, o assaltante armado entrou no veículo e fugiu - Reprodução

Publicado 30/09/2024 18:10

Rio - Um motorista ficou sob a mira de um criminoso armado e teve o carro roubado na noite deste domingo (29), em Botafogo, Zona Sul do Rio. A Polícia Militar foi acionada, mas o suspeito, junto do comparsa, conseguiu fugir.

O crime ocorreu na Rua Dona Mariana e foi registrado por câmeras de segurança. Dois suspeitos, em uma motocicleta, pararam em frente ao veículo da vítima. Um dos criminosos, armado, desceu da moto e rendeu o motorista e dois passageiros. Enquanto isso, o comparsa dava a volta com a motocicleta, pronto para a fuga.

Após retirarem as vítimas do carro, o assaltante armado entrou no veículo e fugiu em alta velocidade, seguido pelo outro suspeito na moto. Agentes do 2º BPM (Botafogo) foram acionados e montaram um cerco na região, mas não conseguiram localizar os criminosos. A Polícia Militar intensificou o policiamento e anunciou o aumento de abordagens a motociclistas na área.

Crimes recentes

No domingo passado (22), dois homens foram agredidos durante um assalto na Rua Real Grandeza , em Botafogo. Uma das vítimas recebeu duas rasteiras enquanto a outra tomou tapas na cabeça. A ação criminosa durou cerca de um minuto.

Em maio, uma quadrilha armada assaltou um motorista que estava com o carro parado na mesma rua em que aconteceu o caso mais recente. O músico Marcos Ariel foi surpreendido por seis assaltantes armados com pistolas que se dividiram em três motos e renderam o veículo. Os criminosos rondavam a região em busca de vítimas.

Segundo a vítima, em uma postagem em seu Instagram onde compartilhou as imagens do assalto, ele estava voltando de um show em que se apresentou no Beco das Garrafas, em Copacabana, quando foi abordado pelos assaltantes em frente à porta de sua casa na Rua Dona Mariana, em Botafogo.

"Cabe ressaltar que o comando do batalhão determinou a intensificação de abordagens a motociclistas, a fim de combater os roubos na região", afirma a PM em nota enviada ao DIA nesta segunda-feira (30).