O crime ocorreu na Rua Jurupari, por volta da 1h - Reprodução

Publicado 30/09/2024 16:34

Rio - Um grupo de seis pessoas foi assaltado na madrugada da última sexta-feira (27), na Tijuca, Zona Norte do Rio. O crime ocorreu na Rua Jurupari, por volta da 1h, e foi registrado por câmeras de segurança. Três homens em duas motos cercaram as vítimas e, armados, levaram seus pertences.

As imagens mostram o momento em que os assaltantes se aproximam das vítimas. Um dos criminosos desce da garupa e, sob ameaça, recolhe celulares, documentos e outros pertences pessoais. Em seguida, os criminosos fogem rapidamente. Assista:

A Polícia Militar informou que, somente este ano, mais de 600 criminosos foram presos na área do 6ºBPM (Tijuca). No dia 19 deste mês, outro assalto ocorreu a apenas 800 metros dali, na Rua Marquês de Valença. Na ocasião, um homem armado abordou três pessoas — dois homens e uma mulher — que chegavam em casa após assistirem à partida de ida da Libertadores entre Fluminense e Atlético Mineiro, no Maracanã.

"Foi assustador, a gente tinha acabado de ter uma noite ótima, estávamos nos divertindo. De repente, esse cara chegou quando íamos entrar em casa. Ele apontou a arma e pegou tudo nosso, nossos celulares, documentos, meu relógio. A gente entregou tudo e ele ainda me deu uma coronhada na cabeça, sem motivo algum", conta uma das vítimas, que preferiu não se identificar, ao DIA.

Os dois casos foram registrados na 19ª DP (Tijuca). Segundo a Polícia Civil, agentes analisam imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para apurar a autoria do crime.

A PM adotou uma estratégia de patrulhamento com o emprego de policiais em motocicletas e viaturas em toda área do 6º BPM, que intensificou seu policiamento com o reforço de unidades do 1º Comando de Policiamento de Área (1ºCPA). As ruas previamente mapeadas estão sendo priorizadas no planejamento operacional do Batalhão.

"A SEPM relembra a importância do acionamento de nossas equipes para casos imediatos através de nossa Central 190 e do App RJ 190, assim como a importância dos registros dos crimes nas delegacias, o que proporciona um direcionamento das análises das manchas criminais locais mais preciso e efetivo", reforça a corporação.