Tubulação rompeu na tarde desta segunda-feira (30)Reprodução / TV Globo

Publicado 30/09/2024 14:19 | Atualizado 30/09/2024 14:47

Rio - Uma adutora rompeu na tarde desta segunda-feira (30), causando um enorme chafariz na Rua Pirapuá, em Realengo, na Zona Oeste. A água jorrou a quase 15 metros de altura, interditando trecho da via.

Em imagens que circulam nas redes sociais, a rua aparece completamente alagada, com a água invadindo uma empresa de sucata, estabelecimentos e atingindo algumas casas próximas.

Ao DIA, a funcionária de uma academia em frente ao local do vazamento informou que o espaço está alagado e precisou ser fechado devido ao incidente. As atividades agendadas precisaram ser canceladas.

De acordo com o Centro de Operações Rio, a rua está fechada na altura da Rua General Azeredo. Segundo o COR, equipes da Subprefeitura da Zona Oeste e da Rio+ Saneamento, responsável pelo abastecimento na região, estão no local. A Light e a Guarda Municipal também foram acionadas.

Procurada, a Rio + Saneamento disse que técnicos da concessionária estão no local para conter o vazamento e prestar assistência aos moradores e comerciantes da área.

Outros casos

