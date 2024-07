Queda de árvore rompeu tubulação de água na Rua Verna de Magalhães - Renan Areias / Agência O Dia

Queda de árvore rompeu tubulação de água na Rua Verna de Magalhães Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 10/07/2024 13:10 | Atualizado 10/07/2024 13:16

Rio - A queda de uma árvore provocou o rompimento de uma tubulação na Rua Verna de Magalhães, no Engenho Novo, Zona Norte da cidade, nesta quarta-feira (10). Por conta do incidente, sete bairros da região tiverem o abastecimento de água afetado e a via permanece fechada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 5h30 e parte da via, próximo à rua Barão do Bom Retiro, precisou ser interditada. O incidente não deixou vítimas e os militares, do quartel do Grajaú, encerraram o trabalho às 9h26.

A reportagem do Dia esteve no endereço ainda no final da manhã e encontrou a via alagada e com pedaços de tronco e folha pelo chão. Funcionários da Águas do Rio e da Comlurb permaneciam trabalhando para conter os danos do incidente.

Segundo a Águas do Rio, o volume de líquido na via foi contido, mas o fornecimento ainda está sendo afetado nos bairros Engenho Novo, Sampaio, Riachuelo, Rocha, São Francisco Xavier, e em partes do Méier e do Lins de Vasconcelos.



A árvore foi removida pela Comlurb que informou também já ter finalizado o trabalho no local.

A rua, no entanto, permanece fechada para manutenção. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR) o desvio de carros está sendo realizado pelas ruas Maria Antônia e ruas Condessa Belmonte.