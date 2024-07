Remédios apreendidos durante a fiscalização - Divulgação

Publicado 10/07/2024 20:51 | Atualizado 10/07/2024 22:22

Niterói - Duas farmácias foram interditadas por venda ilegal de remédios controlados durante uma operação conjunta da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária, nesta quarta-feira (10), em Niterói, na Região Metropolitana. Na ação, o dono de um dos estabelecimentos e o farmacêutico foram presos.

Segundo as investigações, os estabelecimentos, ambos localizados no Centro da cidade, estavam vendendo remédios controlados, como Clonazepam, dentre outros que não são permitidos a comercialização sem prescrição médica. Participaram da fiscalização agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) e Peritos do Serviço de Perícia da Cidade da Polícia.

O proprietário de uma das farmácias e o farmacêutico foram presos em flagrante e acusados pelo crime de tráfico de drogas, cujo a pena pode chegar a 15 anos de prisão. A ação também apreendeu uma grande quantidade de remédios controlados.