O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 10/07/2024 20:45

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) identificou Sanatiel de Morais Soares como principal suspeito de matar a mulher Janete de Morais Soares, de 48 anos, a tiros e atear fogo no corpo, na Gardênia Azul, na Zona Oeste. Segundo as investigações, a vítima morreu no fim de maio e o seu cadáver ficou seis dias na casa do criminoso.

De acordo com o apurado, a vítima morava em Rio das Pedras e foi até a casa do companheiro, Sanatiel, conhecido como Piau, na Avenida Canal do Anil, na Gardênia, no dia 29 de maio. Após esse dia, ela não foi mais vista.

Familiares iniciaram buscas pela mulher e indagaram Sanatiel se sabia de algo, mas ele nunca respondia aos questionamentos. Depois de dias de procura, parentes encontraram o corpo de Janete nos fundos da casa do suspeito em 4 de junho.

Agentes da DHC identificaram que o casal discutiu dentro da casa de Sanatiel no dia do desaparecimento da mulher. Segundo a especializada, Janete pode ter sido morta a tiros e seu cadáver permaneceu no local por seis dias.

A investigação apurou que, depois de ser indagado pela família da vítima, o homem pegou o corpo e o jogou pela janela do imóvel. Posteriormente, ele colocou fogo no cadáver, que caiu em um terreno baldio atrás da residência.

A especializada pediu a prisão temporária do suspeito, que foi aceita pela 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ). A Polícia Civil realiza diligências com o intuito de localizar e prender Sanatiel que é natural de Teresina, capital do Piauí.

O homem já havia sido preso em 31 de outubro de 2023, no Rio, devido a um roubo cometido na cidade de Anápolis, em Goiás. Na época, ele estava com um mandado de prisão em aberto pelo delito.



Quem tiver informações sobre o suspeito pode passar, de forma anônima, ao Disque Denúncia através da central de atendimento (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177, do WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 e do aplicativo Disque Denúncia RJ.