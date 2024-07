O crime aconteceu após o motoboy bater com a mochila no retrovisor do táxi - Redes Sociais

O crime aconteceu após o motoboy bater com a mochila no retrovisor do táxi Redes Sociais

Publicado 10/07/2024 19:47 | Atualizado 10/07/2024 20:32

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro recebeu o inquérito da morte do motoboy Alan Rodrigues Sales , de 22 anos. O documento, fruto de uma investigação conduzida pela 20ª DP (Vila Isabel), concluiu, na terça-feira (9), que o taxista Eduardo Henry Nogueira Gripp responderá por homicídio por dolo eventual , quando assume o risco de causar a morte.

Agora, a 4ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Méier e Tijuca vai analisar a documentação "para a adoção das medidas cabíveis". No decorrer da investigação, foram avaliadas imagens, produzidos laudos periciais de alta complexidade, realizadas dezenas de diligências e colhidos testemunhos.

Segundo o delegado Leandro Gontijo, da 20ª DP (Vila Isabel), não houve dúvidas de que o motorista assumiu o risco de matar Alan. A distrital não representou o pedido de prisão. O relatório das investigações foi encaminhado para o MPRJ e segue em análise. O suspeito continua em liberdade.

Alan e a mãe, Ana Carla Rodrigues Arquivo Pessoal

A mãe de Alan, a agente administrativa Ana Carla Rodrigues, 47, disse que ao saber da decisão, chegou a passar mal.

"É uma sensação de impotência, uma agonia em saber que o cara está livre, está por aí curtindo, vivendo vida enquanto meu filho não está. Meu filho, que adorava curtir a vida, adorava viver, ele amava a vida dele. Eu queria muito que ele [taxista] estivesse preso, que ele estivesse pagando pelo que ele cometeu, porque ele matou o meu filho! Ele não pensou, ele é frio. Ele não pensou em nenhum momento", desabafa a matriarca ao Dia.

Relembre o caso



O crime aconteceu após o motoboy bater com a mochila no retrovisor do táxi e ser perseguido pelo motorista, na noite do dia 31 de março, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Em depoimento, o acusado alegou que queria resolver o prejuízo. Após bater com o carro na moto da vítima, Eduardo fugiu do local sem prestar socorro. Ele disse que ficou com medo de parar e ser linchado por grupos de motociclistas.

O suspeito afirmou ainda que não tinha pretensão de causar nenhum mal a Alan. Imagens disponibilizadas pelo próprio motorista mostram o momento em que o carro dele atingiu a motocicleta pilotada pela vítima. No vídeo, é possível ver que o motoboy sinalizou que ia encostar a moto. Para a família de Alan, o crime teria sido proposital.

Depoimento



O motorista disse à Polícia Civil que, naquela noite, Alan esbarrou com a moto no retrovisor do seu carro, causando um forte impacto. Ele então, disse que passou a seguir o motoboy, piscando o alerta do carro, na tentativa de tentar parar e resolver o prejuízo. Eduardo afirmou que o rapaz teria diminuído a velocidade antes da Rua Emília Sampaio, mas tornou a acelerar logo em seguida, na Rua Teodoro da Silva, cruzando a pista para a direita.



Ele conta que, ao olhar para o retrovisor da direita, a fim de ver se poderia virar na pista sem colidir com outro veículo, Alan diminuiu a velocidade da moto muito rápido, e que ao olhar para a frente novamente, ele tentou frear mas acabou atingindo o veículo do rapaz. O taxista afirmou que, por reflexo, virou o volante para a esquerda, e que não viu o que o rapaz havia caído no chão.



Ainda em depoimento, Eduardo Henry contou que olhou o retrovisor e viu a moto de Alan no chão, que pensou em voltar e ver o que aconteceu, mas que ficou muito "nervoso" com a situação.