Granada e drogas foram apreendidas durante operação no Quitungo nesta quarta-feira (10) - Reprodução

Publicado 10/07/2024 18:48

Rio - Policiais do 16º BPM (Olaria) recolheram, durante uma operação realizada nesta quarta-feira (10), uma granada que estava em cima de uma casa, desde o final de semana, na comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, na Zona Norte. O artefato teria sido jogado por um drone do Terceiro Comando Puro (TCP) durante a guerra entre facções que assola a região.

Os agentes realizaram a ação justamente com o objetivo de verificar a existência da granada. Segundo a Polícia Militar, o objeto foi localizado em uma casa vazia. Após buscas na região, as equipes encontraram drogas. Os materiais foram levados para a 22ª DP (Penha).

No último domingo (7), um vídeo gravado por uma moradora do Quitungo, comunidade dominada pelo Comando Vermelho (CV), viralizou nas redes sociais. A mulher disse que bandidos da Cidade Alta, área controlada pelo TCP, jogaram a granada, por meio de um drone, em cima de sua residência. A gravação mostra o equipamento e o artefato no terraço da casa.

Desde então, moradores começaram a compartilhar publicações informando que o explosivo seguia no local.

Investigação

Segundo relatos, traficantes da Cidade Alta, localizada em Cordovil, na Zona Norte, que integra o Complexo de Israel, dominado pelo Terceiro Comando Puro, usaram um drone para jogar uma granada em bandidos do Comando Vermelho do Quitungo. Suspeitos teriam ficado feridos.

Também existe informações preliminares sobre ataques do CV ao TCP. Drones estariam sendo usados para monitorar criminosos da Cidade Alta.

A Polícia Civil informou, nesta terça-feira (9), que não há dados nos canais de inteligência da corporação que validem essas ações dos criminosos até o momento nem relatos de feridos em hospitais. A investigação está em andamento sobre o assunto.

Confrontos por disputas territoriais

A região de Cordovil e Brás de Pina, na Zona Norte, tem sofrido com confrontos frequentes, por conta da disputa territorial entre criminosos do Complexo de Israel, dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP), e traficantes do Quitungo, liderados pelo Comando Vermelho (CV).

No sábado passado (6), moradores da comunidade Cinco Bocas sofreram com mais um dia de trocas de tiros . Apesar do confronto, não houve acionamento da Polícia Militar.

Além disso, igrejas católicas dos bairros Brás de Pina e Parada de Lucas teriam sido proibidas de realizar missas e atividades por ordem do chefe do tráfico do Complexo de Israel , Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão. Segundo denúncia de moradores, bandidos armados foram presencialmente às paróquias para obrigar o fechamento.

Na ocasião, apesar dos relatos de moradores e da confirmação da interrupção dos serviços, o Governo do Estado negou a informação e garantiu a segurança da população.