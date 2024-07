Região de Cordovil vive guerra entre criminoso do Complexo de Israel e da comunidade do Quitungo - Arquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Região de Cordovil vive guerra entre criminoso do Complexo de Israel e da comunidade do QuitungoArquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 06/07/2024 14:03

Rio - Moradores de Cordovil, na Zona Norte, sofreram com mais um dia de confrontos, neste sábado (6). Desde o ínicio da manhã, tiros foram ouvidos na comunidade Cinco Bocas, que registrou tiroteios ao longo de toda a semana, na madrugada e durante o dia. A região vive uma rotina de violência, por conta da disputa entre criminosos de fações rivais pelo controle de territórios.

De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), os disparos voltaram a ser ouvidos na comunidade por volta das 6h30. Apesar do confronto, não houve acionamento da Polícia Militar. Moradores relatam, nas redes sociais, que estão com medo de sair de casa e que a violência impediu as atividades de igrejas. Em uma publicação, a Paróquia Santa Edwiges informou aos fiéis que o arraial que aconteceria neste sábado e domingo (7), bem como as missas, foram suspensas e o local ficará fechado.



Na publicação, a paróquia não informou o motivo para ter suspendido as atividades, mas comentários lamentam a situação. "Realmente tem ficado muito perigoso. Viramos reféns", disse. "Estamos vivendo tempos difíceis", desabafou outro. "A que ponto chegamos... triste!", comentou mais um. "Ainda sem acreditar em tanta maldade que está nesse mundo!", declarou um pessoa.

A região de Cordovil e Brás de Pina, também na Zona Norte, tem sofrido com confrontos frequentes, por conta da disputa territorial entre criminosos do Complexo de Israel, dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP), e traficantes do Quitungo, liderados pelo Comando Vermelho (CV). Segundo relatos nas redes sociais, na terça-feira (2), um drone enviado pelo CV soltou uma granada contra a comunidade rival e teria deixado seis bandidos feridos.

Ainda de acordo com os relatos, na quarta-feira (3), criminosos do TCP teriam revidado ao ataque da mesma forma e voltado a lançar granadas contra a região do Quitungo na sexta-feira (5). No último caso, três bandidos do CV teriam se ferido e uma criança teria sido atingida por estilhaços. Entretanto, as informações ainda não foram confirmadas pela Polícia Militar e Polícia Civil.