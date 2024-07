A nova Sala de Acolhimento do Posto Avançado do Juizado do Torcedor do Maracanã - TJRJ/ Divulgação

A nova Sala de Acolhimento do Posto Avançado do Juizado do Torcedor do MaracanãTJRJ/ Divulgação

Publicado 06/07/2024 17:36

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro inaugurou a Sala de Acolhimento para mulheres vítimas de violência no Maracanã, na última quinta-feira (4). O evento contou com a presença do presidente do TJ, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, do corregedor-geral da Justiça, desembargador Marcus Henrique Pinto Basílio, e equipe de magistradas, promotoras, defensoras e servidoras que atuam no Juizado do Torcedor, além de outras autoridades.

O espaço tem como objetivo principal oferecer suporte às mulheres que enfrentam qualquer tipo de violência. Todos os funcionários são treinados para receber e acolher essas vítimas. A sala está localizada na área do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do estádio e estará aberta durante os eventos.

A inauguração ocorreu momentos antes da partida entre Fluminense e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.