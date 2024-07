Cariocas lotaram Super Centro de Vacinação de Botafogo neste sábado - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 06/07/2024 13:14 | Atualizado 06/07/2024 15:13

Rio - O Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, na Zona Sul, registrou filas neste sábado (6), para o último dia de aplicação do imunizante contra a variante XBB da covid-19, para o público geral. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizou a vacina para pessoas com 5 anos ou mais, para aproveitar as doses remanescentes com vencimento até hoje.

Os interessados em receber o imunizante devem ter tomado a última dose contra a covid-19 há mais de um ano. A aposentada Maria da Gloria Bargut, de 67 anos, e o marido, o professor Maurício Bargut, de 70 anos, estiveram no Super Centro de Botafogo, na manhã deste sábado, para acompanhar a filha e neta, e também aproveitaram para receber a dose contra a variante. Segundo a idosa, no início da pandemia, toda a família foi diagnósticada com covid-19 e, por isso, acredita que a vacinação é essencial para proteção não só dos familiares, mas de toda a população.

"Já aproveitamos para nos vacinar, nos protegermos. Todos devem se vacinar, os pais devem levar as crianças, os cuidadores, também, e acompanhar o programa de vacinação. É um dever cívico a gente se vacinar, por causa dos outros, porque a gente é vetor. A gente sempre se vacina, se tem vacina, a gente se vacina. É só ir lá se vacinar, é só uma picadinha, não dói nada e protege", afirmou Maria da Glória.

O professor Fábio Lima, de 54 anos, também recebeu a vacina contra a XBB no Super Centro. "Eu sempre fui pró-vacina, então, sempre que tinha liberação para o meu grupo, eu me vacinava. Estava aguardando que a vacinação fosse liberada para o meu grupo", disse ele. "Acho fundamental que os governos municipal, estadual e federal continuem incentivando a vacinação. Eu, felizmente, não tive diagnóstico de covid nesses anos todos, mas tenho um irmão que teve três vezes. Então, ou as pessoas entendem que essa vacinação é necessária ou vão correr risco à toa", completou.

Além do Super Centro em Botafogo, que funciona até às 22h, a vacina contra a variante XBB está disponível também no Super Centro Carioca de Vacinaçãode Campo Grande, no ParkShopping, na Zona Oeste, de acordo com o horário de funcionamento do estabelecimento, bem como nos Centros Municipais de Saúde e Clínicas da Família. Os endereços podem ser consultados no site saude.prefeitura.rio

Crianças e grupos prioritários

Segundo a SMS, as crianças de 6 meses a 4 anos devem receber a vacina contra covid-19/XBB específica para esse público, como imunizante de rotina, e os responsáveis devem levar os pequenos às unidades com a caderneta de vacinação. A versão atualizada começou a ser aplicada na capital em 4 de junho para a população com 80 anos ou mais e adultos com indicação médica de antecipação, devido a comorbidade grave. O calendário avançou cobrindo pessoas idosas, com mais de 60 anos, e demais grupos prioritários.

A campanha exclusiva dos grupos prioritários vai continuar a partir deste sábado, aplicando a vacina em idosos; trabalhadores da saúde; gestantes e puérperas; indígenas, ribeirinhos, quilombolas; pessoas em situação de rua; pessoas com deficiência permanente; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPl e RI) e seus trabalhadores; pessoas imunocomprometidas; pessoas com comorbidades; pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas.



