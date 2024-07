Moradores registraram tiroteio no Complexo da Pedreira - Reprodução

Moradores registraram tiroteio no Complexo da PedreiraReprodução

Publicado 06/07/2024 22:29

Rio - Moradores registraram um intenso tiroteio no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na noite deste sábado (6). Segundo relatos, o confronto ocorre entre criminosos rivais por disputa de território. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir a sequência de disparos, além de corpos jogados no chão.

MORRO DO CHAPADÃO CV BAQUEANDO O MORRO DA PEDREIRA TCP EM COSTA BARROS pic.twitter.com/xx7LpjJr25 — MUNDO DO CRIME (@mundodocrime2) July 7, 2024

Em mais imagens, um suspeito usando roupa camuflada foi visto sendo carregado e jogado em uma fogueira por pelo menos quatro homens. "Noite de extrema violência, com tiros, barricadas, e corpos atirados no chão", disse um comentário na redes sociais.De acordo com a plataforma Onde Tem Tiro (OTT), tiros foram registrados na região por volta das 21h30. Segundo testemunhas, traficantes do Complexo do Chapadão, entre Costa Barros e Guadalupe, tentam invadir a comunidade. Ligados ao Comando Vermelho, os criminosos querem tomar a região, atualmente controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP).