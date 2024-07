O reflorestamento irá restaurar uma área de 30 hectares nos próximos três anos - Prefeitura do Rio / Divulgação

Publicado 06/07/2024 16:14

Rio - A Prefeitura do Rio, realizou, nesta sexta-feira (5), na Serra de Inhoaíba, em Campo Grande, a primeira ação de reflorestamento com uso de drones semeadores. A aceleração de reflorestamento, realizada em áreas de difícil acesso com uso de inteligência artificial e drones, é parte das medidas do Município para diminuir os impactos das mudanças climáticas no estado.

A ação irá restaurar uma área de 30 hectares nos próximos três anos e realizar o enriquecimento com espécies nativas da Mata Atlântica em outros 30 hectares. A ação é feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade em parceria com a greentech franco-brasileira Morfo, que fez a primeira disseminação de sementes de espécies nativas.

A Morfo dará suporte às equipes de campo do Refloresta Rio para melhorar a velocidade do trabalho de reflorestamento. Isso porque uma equipe de duas pessoas e um drone pode replantar 100 vezes mais rápido um campo do que pelos métodos tradicionais. Outras vantagens são a extensão da biodiversidade de espécies utilizadas e a redução de custos. Numa ação, pode-se contar com pelo menos 20 espécies nativas, a um valor até cinco vezes mais barato, não só pela rapidez de plantio, mas também porque o plantio com sementes evita a estruturação de um viveiro e sua manutenção por vários meses.

O uso de drones semeadores faz parte de um conjunto de medidas de curto, médio e longo prazo que estão sendo adotadas pela Prefeitura para minimizar os impactos para a população das ondas de calor e temperaturas extremas. Além dos drones, entre as ações anunciadas, estão a criação de parques e o aumento no plantio de árvores nas áreas mais quentes da cidade, com o objetivo de ampliar o conforto térmico dos cariocas.