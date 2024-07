Comemoração será na Avenida Atlântica, no canteiro central, na altura da Rua Figueiredo de Magalhães - Arquivo/Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 06/07/2024 13:04 | Atualizado 06/07/2024 13:09

Rio - Copacabana, um dos bairros mais famosos do mundo e conhecido como "princesinha do mar", completa 132 anos neste sábado (6). A comemoração será realizada no domingo (7), na Avenida Atlântica, no canteiro central, na altura da Rua Figueiredo de Magalhães. A festa começa às 9h e vai até o meio-dia.

De acordo com o presidente da Associação de Moradores de Copacabana (Amacopa), Tony Teixeira, o evento terá diversas atrações e atividades, como apresentação da banda e dos cachorros da Guarda Municipal e de cavalos da Polícia Militar. Também estarão presentes no evento o Corpo de Bombeiros e o 3º Grupamento Marítimo (GMAR).

Para as crianças, a festa terá um espaço especial de recreação infantil. O público também poderá aproveitar a comemoração para se vacinar contra a gripe.

Tony Teixeira comemora o aniversário e explica a importância do bairro. "Copacabana está fazendo 132 anos, sempre mantendo a chama da vida. É um dos palcos da humanidade, onde todas as classes sociais se encontram e celebram. É o bairro que não dorme, tem vida 24 horas. Também foi onde começou o bossa nova, o tipo mais famoso de música do Brasil. Copacabana acolhe todos com simpatia, alegria e amor. Viva Copacabana!", disse.

No início, o lugar era conhecido como "Sacopenapã", que no Tupi significa "o barulho e o bater de asas dos sós". Foi apenas no século XVII, com a inauguração de uma pequena igreja em homenagem a Nossa Senhora de Copacabana, em um rochedo na altura do posto 6, que o bairro passou a se chamar Copacabana. Em 6 de julho de 1892, com a inauguração do Túnel Velho, ocorreu o nascimento oficial do bairro, que foi registrado. Desde então, essa data se tornou o aniversário oficial de Copacabana.