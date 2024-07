O caso estava sendo investigado na 130ªDP - Google Street View

Publicado 06/07/2024 21:46

Rio - As polícias Militar e Civil prenderam, neste sábado (6), um homem suspeito de participar do assassinato da comerciante Luciana da Penha Santos Barbosa , de 40 anos, atingida por uma bala perdida durante um tiroteio em Quissamã, no Norte Fluminense, no último dia 17.

Contra o suspeito, identificado como Kauan Pinto de Souza, conhecido como "Kauan Pintinho", havia um mandado de prisão temporária em aberto por homicídio qualificado. Ele foi localizado no bairro Barra do Furado. A ação foi realizada em conjunto por agentes do 32ºBPM (Macaé) e da 130ª DP (Quissamã).

A vítima era proprietária de uma lanchonete e estava no estabelecimento quando foi atingida. Na ocasião, a PM informou que criminosos passaram, em duas motos, atirando pelo bairro. Durante os disparos, um homem também foi baleado no pé enquanto comprava passagens no terminal rodoviário.