Leandro Santos Mello, o DJ Caverna, era referência no funk carioca - Rede Social

Leandro Santos Mello, o DJ Caverna, era referência no funk cariocaRede Social

Publicado 07/07/2024 16:18 | Atualizado 07/07/2024 16:22





Referência no funk carioca desde a década de 1990, DJ Caverna apresentava o programa Funk-U de segunda-feira a sábado na rádio FM O Dia. Torcedor assumido do Fluminense, Leandro deixa um filho.



Nas redes sociais, amigos e famosos lamentaram o caso. "Descanse em paz, meu mano. Inacreditável perder esse grande cara, que Deus o receba", escreveu o cantor Buchecha. Enquanto o Péricles deixou um emoji de choro. Rio - O sepultamento de Leandro Santos Mello, o DJ Caverna , que morreu após uma parada cardiorrespiratória, reuniu amigos e familiares neste domingo (7) no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Portuária do Rio.Referência no funk carioca desde a década de 1990, DJ Caverna apresentava o programa Funk-U de segunda-feira a sábado na rádio FM O Dia. Torcedor assumido do Fluminense, Leandro deixa um filho.Nas redes sociais, amigos e famosos lamentaram o caso. "Descanse em paz, meu mano. Inacreditável perder esse grande cara, que Deus o receba", escreveu o cantor Buchecha. Enquanto o Péricles deixou um emoji de choro.

"Descansa em paz, grande Caverna. Vai fazer falta para o funk!", comentou MC Marcelly. "Meus sentimentos! Rapaz do bem!", disse Mumuzinho.

Dentre as homenagens, fãs reforçaram ainda a falta que o DJ fará para o funk. "Que Deus o tenha em um bom lugar. Fica com Deus DJ Caverna, o funk te ama e nós estamos de luto", comentou um internauta.



"Mundo do entretenimento artístico sofre demais com essa grande perda, descanse em paz DJ Caverna, grande amigo, você foi brabo", lamentou outro.