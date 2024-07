DJ Caverna morre aos 44 anos - Reprodução / X

Publicado 07/07/2024 12:11 | Atualizado 07/07/2024 12:18

Rio - Leandro Santos Mello, o DJ Caverna, referência no funk carioca, morreu neste sábado (6), aos 44 anos. Segundo informações da rádio FM O Dia, ele sofreu uma parada cardíaca. A despedida do DJ acontecerá neste domingo (7), no Cemitério de São Francisco Xavier, no Caju. O velório está marcado para começar às 13h15 na capela A e o sepultamento às 16h15.

Referência no funk carioca desde a década de 1990, DJ Caverna apresentava o programa Funk-U de segunda-feira a sábado na rádio. Torcedor assumido do Fluminense, Leandro deixa um filho. Nas redes sociais, famosos lamentaram a morte do DJ.

"Descanse em paz, meu mano. Inacreditável perder esse grande cara, que Deus o receba", escreveu o cantor Buchecha. O cantor Péricles deixou um emoji de choro. "Descansa em paz, grande Caverna. Vai fazer falta para o funk!", comentou MC Marcelly. "Meus sentimentos! Rapaz do bem!", disse Mumuzinho.