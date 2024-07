Celebração do Dia do Zé Pelintra na Lapa - Ana Fernanda Freire

Celebração do Dia do Zé Pelintra na LapaAna Fernanda Freire

Publicado 07/07/2024 18:48

Rio - O Dia do Zé Pelintra é celebrado neste domingo (7), pela segunda vez desde que foi instituído no calendário oficial do município do Rio . Símbolo da malandragem e da boemia, a comemoração é apontada como um importante reforço no combate à intolerância religiosa. Seu Zé, como é chamado pelos devotos, é considerado uma das entidades mais populares do Catimbó e da Umbanda.

Ao longo do dia, o Santuário de Zé Pelintra e Maria Navalha nos Arcos da Lapa, no Centro, reuniu dezenas de pessoas. Na região, as ruas ganharam o vermelho e branco, já que a maioria dos devotos vestia as cores que representam a entidade. Em outros bairros, como Madureira, na Zona Norte, e Padre Miguel, na Zona Oeste, festividades também o homenagearam.

História sobre Zé Pelintra



Apesar de ser uma entidade bastante cultuada, Seu Zé não é um Exu ou Orixá, mas José Pereira dos Anjos, nascido no sertão de Pernambuco. As histórias sobre Zé Pelintra contam que, por conta da seca, precisou se mudar com a família para Recife, mas seus pais e irmãos morreram acometidos por uma doença. Sozinho e muito novo, passou a viver nas ruas e cresceu em meio ao ambiente noturno, de jogatinas e da arte da sedução. Além disso, era muito habilidoso com facas, sabendo defender-se muito bem, o que o tornou temido.

Ainda jovem, teria decidido mudar-se para o Rio de Janeiro, onde rapidamente ficou famoso nas áreas boêmias. Andava trajado com um terno branco, gravata vermelha, chapéu panamá e uma longa bengala. José teve um destino trágico, sendo assassinado com um golpe nas costas, e histórias afirmam que no momento da sua morte, teria virado um espírito de luz. Hoje, é cultuado em algumas religiões de matriz africana, mas principalmente na Umbanda e no Catimbó, que acreditam que a entidade trabalha em favor daqueles que são marginalizados pela sociedade.



Programação

A data reuniu uma série de festividades no Rio. Confira:



Evento gratuito em Madureira



Dia: 07 de Julho 2024

Horário: A partir das 16h

Local: Estrada da do Portela, 563, Madureira



Evento em Padre Miguel



Data: 07 de julho

Horário: 13h

Local: Rua Hiap, Padre Miguel



Primeira Festa ‘di’ Malandro da Estácio de Sá



Data 07 de julho

Horário : A partir das 13h

Local: Avenida Salvador de Sá, 206, Cidade Nova