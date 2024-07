Itens encontrados dentro da mala durante a revista - Divulgação

Publicado 07/07/2024 17:21 | Atualizado 07/07/2024 17:28

Rio - Uma mulher foi presa por agentes Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPtur) ao desembarcar na Rodoviária do Rio, no Centro, com arma e munições escondidas na mala, neste domingo (7).



Durante a revista, a equipe policial localizou uma pistola cal. 9mm, três carregadores e 41 munições. O caso foi registrado na 4ª DP (Praça da República).