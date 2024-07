Os três ainda tentaram fugir pelo telhado, mas foram capturados pelos agentes - Reprodução

Os três ainda tentaram fugir pelo telhado, mas foram capturados pelos agentesReprodução

Rio - Uma operação da Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (3), três criminosos que atuavam no comércio de drogas em um edifício invadido no Centro do Rio. Entre os presos estão Higor Santana Lessa, conhecido como "HG", Leandro Nascimento Cardoso, o "Da Barreira" e Felipe Renato Honório de Abreu, todos integrantes da facção Comando Vermelho (CV).

A ação foi realizada por agentes da 5ª DP (Mem de Sá) e da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Com os traficantes foram apreendidos drogas, dinheiro, máquina de cartão de crédito e diversos celulares roubados.

Localizado na Rua do Rezende, número 141, o prédio é uma antiga edificação abandonada e invadida, que divide nas habitações em seu interior a moradia de famílias e a ocupação de traficantes que, mediante ameaças de morte, aterrorizam os moradores e tomam para si locais estratégicos para comercialização de drogas, tornando aquele ponto lucrativo como uma extensão das bocas de fumo comandadas pelos criminosos das comunidades do Fallet/Fogueteiro.

Além de combater o ponto de drogas, a operação também tinha como objetivo buscar novos elementos para reforçar as investigações a respeito de um homicídio ocorrido no dia 26 de junho, em frente à "boca de fumo".



De acordo com dados obtidos pelos setores de inteligência das delegacias, no dia do crime, um homem tentou realizar um roubo em frente ao local, mas acabou sendo impedido pelas vítimas, que após luta corporal, conseguiram desarmar o suspeito. Depois de o agredirem e deixá-lo desacordado em via pública, elas entregaram a arma para o traficante HG, que ao notar se tratar de um criminoso da facção rival, do Terceiro Comando Puro (TCP), da comunidade de São Carlos, o executou a tiros.



Em seguida, HG entregou a arma e a motocicleta utilizada pelo assaltante no Morro do Fallet, para que ficasse à disposição de seus superiores.

Ainda durante a operação de sexta (6), os criminosos tentaram fugir pelo telhado, mas foram presos em flagrante pelas equipes que realizaram um cerco em todo o edifício.