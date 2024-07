Bandido assumiu liderança de grupo após prisão de Daniel Sequência - Divulgação

Publicado 06/07/2024 15:37

Rio - O Disque Denúncia lançou, nesta sexta-feira (5), um cartaz com informações que levem à prisão do traficante Samuel da Silva Freitas, o Zói, de 34 anos. Samuel atua em regiões de Cabo Frio e assumiu a liderança de um grupo criminoso após a prisão de Daniel Costa de Souza, o Daniel Sequência, nesta sexta, em Cabo Frio, no Pará, com um fuzil 5.56.



Segundo informações, o bandido pretendia invadir a Comunidade da Reserva do Peró neste fim de semana para retomar os pontos de drogas do Terceiro Comando Puro (TCP) para o Comando Vermelho (CV). Contra ele consta um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP) por tráfico de drogas.

Samuel é considerado foragido desde outubro de 2023, quando foi condenado a cinco anos de reclusão.



O Disque Denúncia recebe informações sobre os investigados através da Central de Atendimento (021) 2253-1177 ou 0300-253-1177 e do WhatsApp Anonimizado: (021) 2253-1177.