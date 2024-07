São Gonçalo: aplicação do novo imunizante contra o coronavírus ? a monovalente XBB, da fabricante Moderna - Divulgação

Publicado 04/07/2024 10:23 | Atualizado 04/07/2024 11:44





A vacina está disponível em todas as 238 clínicas da família e centros municipais de saúde espalhados pela cidade, além do Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, que funciona todos os dias, das 8h às 22h; e do Super Centro Carioca de Vacinação unidade Campo Grande, localizado no ParkShoppingCampoGrande, que também abre todos os dias, de acordo com o horário de funcionamento do centro comercial.



Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro anunciou nesta quinta-feira (4) que expandiu a vacinação contra a variante XBB da covid-19 para pessoas com 5 anos de idade ou mais. A medida vale excepcionalmente até sábado (6), com o objetivo de aproveitar as doses remanescentes com vencimento até esta data.

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que as crianças de 6 meses a 4 anos devem receber a vacina atualizada contra covid-19/XBB específica para esse público, como imunizante de rotina. Os responsáveis devem levar as crianças com a caderneta de vacinação.



Campanha para grupos prioritários

A campanha para a vacinação exclusiva dos grupos prioritários vai continuar a partir de sábado. Devem se vacinar, as pessoas com mais de cinco anos pertencentes aos seguintes grupos:



- Idosos (60+);

- Trabalhadores da saúde;

- Gestantes e puérperas;

- Indígenas, ribeirinhos, quilombolas

- Pessoas em situação de rua

- Pessoas com deficiência permanente

- Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPl e RI) e seus trabalhadores;

- Pessoas imunocomprometidas

- Pessoas com comorbidades;

- Pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade;

- Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas.



A versão atualizada da vacina contra a Covid-19 XBB começou a ser aplicada na capital no dia 4 de junho para a população com 80 anos ou mais e adultos com indicação médica de antecipação da vacina devido a comorbidade grave. O calendário avançou cobrindo pessoas idosas, com mais de 60 anos, e demais grupos prioritários.



A Secretaria Municipal de Saúde reforça que atualizar a vacinação da covid-19 contra a cepa predominante é fundamental para o controle dos indicadores da doença, assim como acontece anualmente com a gripe.