Inauguração da nova cozinha da Mangueira, com feijoada e bolo - Divulgação

Publicado 04/07/2024 20:18 | Atualizado 04/07/2024 20:28

Rio - Uma nova filial do programa Prato Feito Carioca foi inaugurada, nesta quinta-feira (4), na comunidade da Mangueira, na Zona Norte. Desde o lançamento da iniciativa, há dois anos, mais de 3,7 milhões de refeições foram distribuídas.



O evento contou com a bateria da escola de samba Verde e Rosa, além de um cardápio especial com feijoada e bolo de sobremesa. Com o reforço de 12 novas unidades do programa, o número de cozinhas comunitárias ativas no Rio de Janeiro chega a 32, distribuídas por diversos bairros e comunidades.

Nesta quinta-feira também foi inaugurada a Cozinha Comunitária Carioca Tuiuti, no número 70 da Rua Curuzu, em São Cristóvão. Nesta sexta-feira (5), mais duas unidades serão inauguradas: uma em Anchieta e outra na Pavuna.

Além de gerar empregos, a ação tem como objetivo auxiliar a vida de centenas de moradores da região que enfrentam insegurança alimentar.