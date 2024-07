Cariocas ignoraram o céu nublado e foram à Praia da Barra nesta quinta - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/07/2024 19:07

Rio - A previsão do tempo indica que a sexta-feira (5) será de céu parcialmente nublado no Rio, assim como aconteceu nesta quinta-feira (4). O cenário acontece em função da passagem de um sistema frontal em alto mar. Apesar da presença das nuvens, não deve chover.

Dando início ao fim de semana, o tempo continua estável durante o sábado (6), por mais que o sol permaneça coberto. A temperatura dá uma leve diminuída, ficando entre 17º C e 28º C. No domingo (7), a quantidade de nuvens aumenta e são esperados ventos fracos a moderados na cidade. A máxima sobe para 32º C, enquanto a mínima deve ser de 19º C.

A chuva volta a aparecer a partir do final da tarde de segunda-feira (8), mas fraca e isolada. O tempo será influenciado por uma circulação associada a um sistema frontal no oceano, fazendo com que a temperatura tenha um novo declínio. Com isso, deve ficar entre 17º C e 27º C, com o céu coberto por nuvens.