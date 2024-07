Projeto do Museu do Rock prevê a construção de um prédio de três andares - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 04/07/2024 18:23

Rio - A cidade do Rio ganhará um novo espaço de cultura e celebração à música brasileira. Nesta terça-feira (2), a Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) anunciou a criação do Museu do Rock. O espaço ficará no bairro da Lapa, na região central da cidade, e tem o objetivo de proporcionar uma experiência imersiva e educativa sobre a trajetória do gênero no Brasil, suas lendas e momentos marcantes.

Em sua programação, estão previstas exposições permanentes e temporárias sobre a evolução do rock nacional, além locais interativos, salas de projeção, auditórios, loja de suvenires e áreas para eventos culturais e apresentações musicais ao vivo. O espaço ainda não tem data para inauguração.

O terreno de 700 metros quadrados onde será construído o Museu do Rock fica na Rua da Lapa, onde funciona um estacionamento atualmente. O local, que é de propriedade do Governo do Estado, também funcionará como a nova sede da Funarj.

O projeto básico elaborado pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop-RJ) prevê a construção de um prédio de três andares, com vidraças na fachada e uma réplica de uma guitarra na entrada. A licitação para escolher a empresa responsável pela construção do edifício ainda será realizada.

O desenvolvimento do projeto conta com apoio de roqueiros e familiares, que estimularam criação do centro cultural e movimentaram doações, incluindo um acervo de itens relacionados à história do cantor Jerry Adriani, com troféus e o violão que pertencia ao artista.

A ocasião que idealizou o Museu do Rock teve a presença de diversos artistas, produtores e familiares de grandes nomes do ritmo musical, como Lucinha Araújo (mãe de Cazuza), Kika Seixas (viúva de Raul Seixas), Tico Santa Cruz (integrante da banda Detonautas), Tadeu Vivas (filho de Jerry Adriani) e Léo Esteves (filho de Erasmo Carlos).