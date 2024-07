Projeto é parceria do Instituto Onda Azul com duas universidades - Divulgação

Projeto é parceria do Instituto Onda Azul com duas universidadesDivulgação

Publicado 04/07/2024 21:40 | Atualizado 04/07/2024 21:41

Rio - A iniciativa da Pesca Artesanal Sustentável é uma das ação do Projeto Uso Sustentável dos Sistemas Lagunares (USSL), gerido pelo Instituto Onda Azul, com parceira da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e da Universidade Federal Fluminense (UFF), com financiamento do edital socioambiental da Petrobras, nas regiões lagunares de Saquarema, Maricá, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio.

Ao longo de 24 meses, a ação desenvolveu a valoração da cultura e o modo de vida da pesca artesanal lagunar, além da promoção na busca do aumento de renda direta e indireta nas áreas de pesca e seu entorno imediato. Com o título de Pesca Artesanal Sustentável, a rotulagem visa fornecer informações nutricionais entre outras possibilidades.



O processo promove a construção de uma rede participativa para a avaliação e conformidade do pescado de forma a desenvolver as melhores práticas. Na busca de desenvolver com pescadores, gestores públicos e universidades, critérios que envolvem três temas centrais, permitindo que cada pescador e pescadora possa livremente adquirir e aderir ao rótulo. Esses critérios estão alinhados em respeito à legislação vigente, ao período de defeso, e o registro do pescado e da embarcação, entre outros itens exigidos pela legislação.

Além disso, a equipe de veterinária da Universidade Veiga de Almeida (UVA) orientou sobre critérios de boas práticas de manipulação e armazenamento do pescado, e o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) contribuiu com a temática do gerenciamento sustentável de resíduos sólidos urbanos.



Essas três práticas associadas proporcionarão ao pescador ou pescadora uma agregação de valor ao produto e à sua venda. Desenvolvendo protagonismo no fortalecimento da pesca artesanal sustentável, rodas de conversa com pescadores e trabalhadores da pesca, introduziram o conceito de valorizar a arte milenar da pesca artesanal, sua cultura, seu legado e sua história, em conformidade com a perspectiva de geração de renda e melhoria da economia local.



"Promover o desafio de desenvolver uma nova tecnologia social que possa permitir avanços na identificação de novas práticas sustentáveis que vai contribuir futuramente no desenvolvimento do setor da pesca artesanal lagunar é o que motiva iniciativas como o Selo da Pesca Artesanal Sustentável. Esse é o ponto de partida de uma construção coletiva e permanente para que os objetivos sejam alcançados", afirma André Esteves, diretor-executivo do Instituto Onda Azul.



A consolidação dessa ideia inicial de unir em um rótulo todos os requisitos que poderão incorporar uma nova ferramenta tecnológica na pesca artesanal, será apresentada nesta sexta-feira (5), às 18h, na Capatazia dos Pescadores, na orla da Praia do Siqueira, em Cabo Frio.

Durante a construção de ideias sobre a implementação de uma nova tecnologia social, a Universidade Veiga de Almeida, em Cabo Frio, recebeu no último encontro desse ciclo do Projeto USSL, especialistas, pescadores e sociedade civil, trocando experiências e contribuindo para a formatação da ideia inicial de implementação do Selo. A continuidade dessa iniciativa, numa possível renovação do Projeto USSL, é fundamental para consolidação dos resultados desejados.