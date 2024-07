Operação no Jacarezinho terminou com 28 mortos em maio de 2021 - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/07/2024 19:38

Rio - O Ministério Público Federal (MPF) emitiu uma recomendação, nesta quarta-feira (3), para que todos os cemitérios do Rio preservem as ossadas de 27 pessoas mortas durante a operação feita no Jacarezinho, na Zona Norte, em maio de 2021. Ao todo, a ação terminou com 28 óbitos , sendo considerada a mais letal da história do estado até o momento.