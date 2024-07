Publicado 05/07/2024 00:00

Relatório final da Reforma Tributária chega à Câmara e deve ser votado na próxima semana. Discussão promete ser acalorada. No Brasil, todos defendem com ardor necessidade de mudança no sistema de taxação, mas ninguém quer abrir mão de privilégios.

Dólar recua forte logo após Lula prometer responsabilidade fiscal e fim de ataques contra mercado. Valorização imediata da moeda brasileira prova que conter bravatas ideológicas e seguir conceitos econômicos básicos podem rapidamente gerar bons resultados.