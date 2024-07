Mais de 100 peças íntimas foram encontradas com os criminosos - Secretaria de Segurança Pública/ Divulgação

Publicado 04/07/2024 18:27 | Atualizado 04/07/2024 20:56

Rio - Três pessoas foram presas por PMs do Segurança Presente, nesta quarta-feira (4), por furto em lojas no Barra Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Com eles, um homem de 32 anos, e duas mulheres, de 31 e 21 anos, foram encontrados mais de 200 itens de vestuário e um carro. O grupo também foi indiciado por associação criminosa.

Segundo a corporação, os agentes foram informados por populares que integrantes de uma quadrilha furtaram algumas lojas no centro comercial e, em seguida, fugiram em um HB20 branco. Após uma perseguição, os policiais localizaram o carro com um homem e duas mulheres na Avenida Luís Carlos Prestes, em frente ao Via Parque Shopping.

Durante a abordagem, o motorista tentou fugir e o trio foi preso na Avenida Ayrton Senna. No automóvel, foram encontradas peças de roupas íntimas de duas lojas. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca), onde os suspeitos foram autuados por furto e associação criminosa. Os itens recuperados foram devolvidos aos estabelecimentos.