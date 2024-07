Bolsão d'água na Avenida Ministro Edgar Romero, em Madureira - Divulgação/Centro de Operações Rio

Publicado 10/07/2024 21:41 | Atualizado 10/07/2024 22:24

Rio - Núcleos de chuva forte a moderada atingem bairros na cidade do Rio, na noite desta quarta-feira (10). Entre as regiões mais afetadas estão a Barra da Tijuca, na Zona Oeste, Tijuca, na Zona Norte e bairros da Zona Sul do Rio, como Copacabana e Leblon. Na região do Maciço da Tijuca e pontos da Zona Sul, foi possível ver raios.

Há registro de bolsões d'água na Avenida Ministro Edgar Romero, altura da Rua Conselheiro Galvão, em Madureira; na Rua Bela, altura da Rua Conde de Leopoldina, em São Cristóvão; na Estrada do Galeão, altura da Avenida Quatro, sentido Linha Vermelha, na Ilha do Governador. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) e a Secretaria Municipal de Conservação foram acionadas.

Segundo o Alerta Rio, entre 20h45 e 21h, houve registro de chuva forte nas estações Penha (9,4mm) e Copacabana (6,4mm). Chuva moderada nas estações Grande Méier (6,2mm), Alto da Boa Vista (4,6mm), Jardim Botânico (3,6mm), Piedade (3mm), Rocinha (3mm), Tijuca/Muda (2,8mm), Est. Grajaú/Jacarepaguá (2,4mm), Irajá (2,4mm), Vidigal (2mm), Anchieta (1,6mm), Tijuca (1,4mm) e Santa Teresa (1,4mm).

Já por volta das 22h12, o sistema captou os núcleos de chuva mais intensos já se afastam da cidade do Rio, com redução da intensidade da precipitação nas últimas leituras pluviométricas. A previsão é chuva fraca, pontualmente moderada, nas próximas horas.



Previsão do tempo

O sol deve voltar a brilhar a partir de quinta-feira (11), trazendo mais calor, com máxima de 33°C, e interrompendo a chuva, que deve voltar a cair já na sexta (12) durante a manhã. Também há uma queda de temperatura prevista para este dia, com máxima de 29°C, 4°C a menos do que no dia anterior.