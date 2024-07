Fachada da sede do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Foto: TJRJ - Divulgação

Publicado 10/07/2024 19:22

Rio - O Tribunal de Justiça do RJ, em parceria com o Senac, iniciou nesta terça-feira (9) o programa 'Conexão Jovem Cidadão'. O objetivo principal é capacitar jovens a partir dos 16 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social.



Aproximadamente 19 jovens, assistidos pelas Varas da Infância e da Juventude e estudantes da rede pública de ensino, iniciaram o curso de informática fundamental no Senac de Campo Grande. Com duração de quatro meses, o curso inclui um módulo de capacitação cidadã, reforçando o compromisso com a formação integral dos participantes.

A iniciativa conta com o apoio da Federação das Empresas de Mobilidade (Semove), que fornecerá cartões de passagem para os jovens. Além disso, o Senac RJ disponibiliza um Cartão Refeição no valor de R$ 14 por dia de curso, garantindo a alimentação dos participantes durante o período de aulas.



O programa existe desde 2022 e está na quarta turma. Já houve duas edições com cursos de embelezamento do olhar e uma de maquiagem.