Drogas apreendidas foram encaminhadas à delegaciaReprodução / @pmerj

Publicado 10/07/2024 17:39 | Atualizado 10/07/2024 18:03

Rio - Diversos tabletes de drogas foram apreendidos, nesta quarta-feira (10), durante uma ação da Polícia Militar na Saúde, região central do Rio. O material estava escondido dentro de quatro malas na Rua Jogo da Bola.

De acordo com a PM, agentes do 5º BPM (Gamboa) estavam em patrulhamento quando suspeitaram de um carro que estava estacionado na via. No interior do veículo, os militares encontraram encontraram diversas drogas embaladas dentro de quatro malas.

Uma balança de precisão também foi apreendida e levada à delegacia, assim como os entorpecentes.

Veja o vídeo: