Operação no Jacarezinho, que resultou em 28 mortes, foi a ação mais letal da policia em uma comunidade do Rio de Janeiro - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Operação no Jacarezinho, que resultou em 28 mortes, foi a ação mais letal da policia em uma comunidade do Rio de JaneiroArquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 10/07/2024 17:22 | Atualizado 10/07/2024 19:11

Rio - O procurador Eduardo Benones, do Ministério Público Federal (MPF) do Rio de Janeiro, solicitou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) peça a federalização das investigações sobre a operação realizada no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, em maio de 2021. A ação, considerada a mais letal do estado da história até o momento, terminou com 28 mortes, incluindo um policial civil.

Benones, responsável pelo controle externo da atividade policial, mandou o pedido para o procurador-geral da República, Paulo Gonet, após uma reunião com a Rede de Atenção a Pessoas Afetadas pela Violência de Estado (Raave).

Agora, cabe a Gonet decidir se pedirá a federalização. Caso isso aconteça, o caso será passado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Com toda a aprovação, a Polícia Federal, junto com o MPF, começarão a investigar as mortes e toda a atuação dos agentes durante a operação.

Na quarta-feira (3), o MPF do Rio recomendou que todos os cemitérios onde aconteceram os enterros das vítimas preservem as ossadas. O documento determinou que os restos mortais fiquem à disposição da Justiça Federal até que haja definição sobre a abertura das investigações.

A operação Exceptis, nome oficial da ação do Jacarezinho, resultou na morte de 27 civis, se tornando a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. De todos esses óbitos, apenas um se tornou processo judicial. A operação ainda registrou a morte do policial civil André Leonardo de Mello Frias.

A Raave solicitou a federalização do caso em junho deste ano. Além da operação, Benones também incluiu na representação outras três situações: a morte de um homem durante operação no Complexo da Maré, em 2022; de um jovem e de seu padrasto no Complexo do Chapadão, em 2021; e de um outro homem na Cidade de Deus, em 2018.

Pedido da Raave

A solicitação aconteceu depois que um relatório da Polícia Federal indicou a participação de autoridades públicas estaduais, como o delegado Rivaldo Barbosa, no assassinato e na obstrução das investigações do caso Marielle Franco e Anderson Gomes. Segundo a Rede de Atenção, o arquivamento sistemático de casos de letalidade policial e a estagnação das investigações envolvendo mortes cometidas por agentes públicos gera grande sofrimento e adoecimento nos familiares das vítimas.

O grupo é formado por movimentos de mães e familiares de vítimas da violência de Estado, grupos clínicos de atenção psicossocial, além de instituições defensoras de direitos humanos.